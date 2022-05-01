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Скорая помощь 5 сезон - дата выхода сериала на НТВ


С ноября 2022 года на НТВ — продолжение сериала с Гошей Куценко в главной роли, который вместе с коллегами будет спасать мастера по изготовлению зеркал, кожа которого приобрела голубой оттенок, сбитого на опасном участке дороги велосипедиста, рыбака, заразившегося редкой болезнью от трофейной рыбы, глухонемого парня, который с трудом вызвал скорую, и даже вора, пострадавшего от служебной собаки.

Скорая помощь 5

Количество серий: 20.

Премьера: ноябрь 2022 года.

Автор сценария: Дмитрий Лемешев, Екатерина Григорьева, Михаил Хлебородов.

Режиссер-постановщик: Богдан Дробязко.

В ролях: Гоша Куценко, Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Петр Баранчеев и др.

Рейтинг Кинопоиска: 7.08









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    Скорая помощь 5 сезон - дата выхода сериала на НТВ
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