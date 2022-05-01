Школьникам с 1 сентября запретили пользоваться телефонами на уроках

С 1 сентября 2022 года во всех российских школах запрещено использование мобильных телефонов во время уроков.



По словам главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, телефонами школьникам нельзя пользоваться согласно новым санитарным правилам. Подобное правило в образовательных учреждениях введено для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий. С родителями учащиеся смогут связаться во время перемены.



В апреле Кравцов сообщал, что Минпросвещения разработало рекомендации по организации образовательного процесса, в которых посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или классом.