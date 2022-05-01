Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Школьникам с 1 сентября запретили пользоваться телефонами на уроках


С 1 сентября 2022 года во всех российских школах запрещено использование мобильных телефонов во время уроков.

По словам главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, телефонами школьникам нельзя пользоваться согласно новым санитарным правилам. Подобное правило в образовательных учреждениях введено для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий. С родителями учащиеся смогут связаться во время перемены.

В апреле Кравцов сообщал, что Минпросвещения разработало рекомендации по организации образовательного процесса, в которых посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или классом.









  • Программа передач Россия 1 на 1 сентября 2022 года
  • Гороскоп Водолей на 1 сентября 2022 года
  • Гороскоп Дева на 1 сентября 2022 года
  • Какой праздник 1 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Глава Союза биатлонистов ответил на нецензурную критику Земфиры
    •




    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 5-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Премьер-Лиги 2022/2023. 8-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Сертификация спортивного оборудования и инвентаря

    Сертификация спортивного оборудования

    В каких случаях оценка соответствия спортивного оборудования и инвентаря обязательна? Какие добровольные документы могут оформить изготовители и импортеры? Этапы прохождения процедуры.

    Группы Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Расписание матчей, календарь

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.









    Школьникам с 1 сентября запретили пользоваться телефонами на уроках
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсонской области
    Курс евро ЦБ РФ на 1 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 1 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Скорая помощь 5 сезон - дата выхода сериала на НТВ
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 31 августа 2022
    Гороскоп Рыбы на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Водолей на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Козерог на 1 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru