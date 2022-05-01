Точный прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра - температура воздуха, сила ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.



Погода в Москве 1 сентября 2022 года



Утром - +10 (облачно), ветер 5,7 м/с, влажность 71%, давление 744 мм.рт.ст.



Днем - +14 (облачно, дождь), ветер 5,9 м/с, влажность 50%, давление 744 мм.рт.ст.



Вечером - +12 (облачно, дождь), ветер 4,2 м/с, влажность 61%, давление 745 мм.рт.ст.



Ночью - +9 (облачно), ветер 3,8 м/с, влажность 78%, давление 745 мм.рт.ст.



Погода в Москве 2 сентября 2022 года



Утром - +9 (облачно, дождь), ветер 6,3 м/с, влажность 73%, давление 747 мм.рт.ст.



Днем - +12 (облачно, дождь), ветер 6,5 м/с, влажность 59%, давление 748 мм.рт.ст.



Вечером - +12 (облачно, дождь), ветер 4,3 м/с, влажность 66%, давление 750 мм.рт.ст.



Ночью - +7 (ясно), ветер 2,5 м/с, влажность 82%, давление 752 мм.рт.ст.