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Прогноз погоды в Москве на сегодня, завтра


Точный прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра - температура воздуха, сила ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.

Погода в Москве 5 сентября 2022 года

Утром - +9 (пасмурно), ветер 3,6 м/с, влажность 81%, давление 752 мм.рт.ст.

Днем - +12 (пасмурно, дождь), ветер 4,4 м/с, влажность 72%, давление 752 мм.рт.ст.

Вечером - +10 (пасмурно, дождь), ветер 3,4 м/с, влажность 84%, давление 752 мм.рт.ст.

Ночью - +8 (пасмурно, дождь), ветер 3,2 м/с, влажность 91%, давление 751 мм.рт.ст.

Погода в Москве 6 сентября 2022 года

Утром - +8 (пасмурно), ветер 4,1 м/с, влажность 80%, давление 751 мм.рт.ст.

Днем - +12 (пасмурно), ветер 4,9 м/с, влажность 59%, давление 749 мм.рт.ст.

Вечером - +11 (пасмурно), ветер 3,1 м/с, влажность 69%, давление 749 мм.рт.ст.

Ночью - +9 (пасмурно, дождь), ветер 2,6 м/с, влажность 78%, давление 748 мм.рт.ст.









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