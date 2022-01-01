Прогноз погоды в Москве на сегодня, завтра

Точный прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра - температура воздуха, сила ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.



Погода в Москве 5 сентября 2022 года



Утром - +9 (пасмурно), ветер 3,6 м/с, влажность 81%, давление 752 мм.рт.ст.



Днем - +12 (пасмурно, дождь), ветер 4,4 м/с, влажность 72%, давление 752 мм.рт.ст.



Вечером - +10 (пасмурно, дождь), ветер 3,4 м/с, влажность 84%, давление 752 мм.рт.ст.



Ночью - +8 (пасмурно, дождь), ветер 3,2 м/с, влажность 91%, давление 751 мм.рт.ст.



Погода в Москве 6 сентября 2022 года



Утром - +8 (пасмурно), ветер 4,1 м/с, влажность 80%, давление 751 мм.рт.ст.



Днем - +12 (пасмурно), ветер 4,9 м/с, влажность 59%, давление 749 мм.рт.ст.



Вечером - +11 (пасмурно), ветер 3,1 м/с, влажность 69%, давление 749 мм.рт.ст.



Ночью - +9 (пасмурно, дождь), ветер 2,6 м/с, влажность 78%, давление 748 мм.рт.ст.