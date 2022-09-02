Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Нидерландов, 2-4 сентября 2022

С 2 по 4 сентября 2022 года в Зандворте пройдет 15-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Нидерландов.



Расписание трансляций Гран-при Нидерландов



2 сентября 2022, пятница



13:30 Свободная практика 1

17:00 Свободная практика 2



3 сентября 2022, суббота



13:00 Свободная практика 3

16:00 Квалификация



4 сентября 2022, воскресенье



16:00 Гонка - 70 кругов по 4,1 км



Где смотреть в прямом эфире 15-й этап гонок «Формулы-1»



Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.