Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Нидерландов, 2-4 сентября 2022

С 2 по 4 сентября 2022 года в Зандворте пройдет 15-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Нидерландов.
Расписание трансляций Гран-при Нидерландов
2 сентября 2022, пятница
13:30 Свободная практика 1
17:00 Свободная практика 2
3 сентября 2022, суббота
13:00 Свободная практика 3
16:00 Квалификация
4 сентября 2022, воскресенье
16:00 Гонка - 70 кругов по 4,1 км
Где смотреть в прямом эфире 15-й этап гонок «Формулы-1»
Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.