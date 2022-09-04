Близнецы - самый точный гороскоп на 4 сентября 2022 года

Гороскоп на 4 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 04.09.2022



Близнецы



Сегодня удача не изменит Близнецам, если они не утратят контакт с реальностью и не поддадутся одной из знакомых иллюзий. В эти сутки над трезвыми логичными соображениями легко может взять верх тайный давний идеал. Риск стать жертвой доверчивости, романтики или рассеянности выше, если сейчас вы находитесь вдали от дома, семьи и своих «корней». Желательно найти способ противостоять искушению (Rambler/гороскопы).