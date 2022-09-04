Козерог - самый точный гороскоп на 4 сентября 2022 года

Гороскоп на 4 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 04.09.2022



Козерог



Сегодня звезды не советуют Козерогам повышать нагрузки, даже если они заняты интересным делом. Избыток активности или перенасыщение информацией могут привести к недомоганиям и снизить итоговый эффект от проведенного с пользой времени. Нежелательны слишком долгие прогулки. Не рекомендуются деловые командировки и целевые поездки. Не помешает дотошнее выверить детали запланированных начинаний (Rambler/гороскопы).