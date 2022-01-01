Какой праздник 3 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 3 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 3 сентября



- День солидарности в борьбе с терроризмом

Учрежден Федеральным законом от 21 июля 2005 года и связан с террористическим актом в Беслане 1-3 сентября 2004 года.



- День окончания Второй мировой войны

Приурочен к подписанию акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября.



- День открытия уникальности ДНК

Генетик Алек Джеффриз 3 сентября 1984 года смог раскрыть уникальность и неповторимость ДНК.



Какой церковный православный праздник отмечают 3 сентября



- Фаддей Проповедник

День памяти апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта. С этого дня начинается традиционная уборка льна.