Какой праздник 4 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 4 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 4 сентября



- День работников нефтяной и газовой промышленности (День нефтяника)

Праздник был внесен в перечень памятных дат 1 октября 1980 года Президиумом Верховного Совета СССР и отмечается в первое воскресенье сентября.



- День специалиста по ядерному обеспечению

Учрежден Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года и приурочен к созданию 4 сентября 1947 года Специального отдела при Генштабе ВС СССР для руководства проведением испытаний ядерного оружия.



Какой церковный православный праздник отмечают 4 сентября



- Агафон Огуменник

День памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих. Огуменник – это огороженный участок, где построено гумно (место для хранения и различной обработки зерна). В ночь на Агафона мужчины собираются на охрану гумна от лешего. Обычно леший предстает в образе человека. Его легко узнать по широкому матерчатому поясу (кушаку) красного цвета и одетой наоборот обуви.