Самые смешные анекдоты до слез от 4 сентября 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 4 сентября 2022 года.



Вчера вечером со мной подралась девушка с большим бюстом. Она вместе со мной зашла в лифт, и я невольно засмотрелся на её сиськи.

Она вдруг спросила:

- Молодой человек, может, наконец, всё-таки нажмёте?

И тут что-то пошло не так...



Муж за обедом:

- А суп сегодняшний или вчерашний?

Жена:

- Я тебе больше скажу, он ещё и завтрашний...



- Не знаю, что делать. Тараканы замучали. Всюду шастают - покоя нет.

- А ты купи мелок для тараканов.

- А что, помогает?

- Конечно. Видишь - сидят в углу, рисуют...