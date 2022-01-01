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Самые смешные анекдоты до слез от 4 сентября 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 4 сентября 2022 года.

Вчера вечером со мной подралась девушка с большим бюстом. Она вместе со мной зашла в лифт, и я невольно засмотрелся на её сиськи.
Она вдруг спросила:
- Молодой человек, может, наконец, всё-таки нажмёте?
И тут что-то пошло не так...

Муж за обедом:
- А суп сегодняшний или вчерашний?
Жена:
- Я тебе больше скажу, он ещё и завтрашний...

- Не знаю, что делать. Тараканы замучали. Всюду шастают - покоя нет.
- А ты купи мелок для тараканов.
- А что, помогает?
- Конечно. Видишь - сидят в углу, рисуют...









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