Самые смешные анекдоты до слез от 5 сентября 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 5 сентября 2022 года.
На балкон выходит еврейская мама и кричит:
- Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и кричит в ответ:
- Я замерз?
- Нет! Ты хочешь кушать!
Сын ссорится с родителями:
- Мне надоело постоянно быть с вами, всегда приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу, и не пытайтесь меня удержать!
Сын решительно идет к выходу. У двери его догоняет отец.
- Папа, я же сказал: не пытайтесь меня останавливать!
- Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!
- Дети, вам было задано на дом сочинение на тему «Моя любимая передача».
Скажи, Вовочка, ты сам писал или тебе папа помогал?
- Папа помогал.
- Ну тогда скажи папе, что передачи можно не только получать, но еще и смотреть.