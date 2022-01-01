Самые смешные анекдоты до слез от 5 сентября 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 5 сентября 2022 года.



На балкон выходит еврейская мама и кричит:

- Аркаша! Домой!

Мальчик поднимает голову и кричит в ответ:

- Я замерз?

- Нет! Ты хочешь кушать!



Сын ссорится с родителями:

- Мне надоело постоянно быть с вами, всегда приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу, и не пытайтесь меня удержать!

Сын решительно идет к выходу. У двери его догоняет отец.

- Папа, я же сказал: не пытайтесь меня останавливать!

- Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!



- Дети, вам было задано на дом сочинение на тему «Моя любимая передача».

Скажи, Вовочка, ты сам писал или тебе папа помогал?

- Папа помогал.

- Ну тогда скажи папе, что передачи можно не только получать, но еще и смотреть.