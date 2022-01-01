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Самые смешные анекдоты до слез от 5 сентября 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 5 сентября 2022 года.

На балкон выходит еврейская мама и кричит:
- Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и кричит в ответ:
- Я замерз?
- Нет! Ты хочешь кушать!

Сын ссорится с родителями:
- Мне надоело постоянно быть с вами, всегда приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу, и не пытайтесь меня удержать!
Сын решительно идет к выходу. У двери его догоняет отец.
- Папа, я же сказал: не пытайтесь меня останавливать!
- Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!

- Дети, вам было задано на дом сочинение на тему «Моя любимая передача».
Скажи, Вовочка, ты сам писал или тебе папа помогал?
- Папа помогал.
- Ну тогда скажи папе, что передачи можно не только получать, но еще и смотреть.









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