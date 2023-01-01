Футбол России и Европы сегодня на ТВ в прямом эфире

Трансляции в прямом эфире по ТВ с матчей чемпионатов России, Германии, и Италии ведут каналы холдинга ВГТРК.



Расписание прямых трансляций матчей по футболу на бесплатных и платных каналах



4 февраля 2022, суббота



14:55 2-я Бундеслига. Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль (Матч Футбол 3)

16:55 Чемпионат Италии. Кремонезе - Лечче (Матч Футбол 1)

17:25 Чемпионат Германии. Боруссия (Дортмунд) - Фрайбург (Матч Футбол 3)

17:25 Клубный Чемпионат Мира. 1/4 финала. Видад (Марокко) - Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) (Матч Футбол 2)

19:55 Клубный Чемпионат Мира. 1/4 финала. Сиэтл Саундерс (США) - Аль-Ахли (Египет) (Матч Футбол 2)

19:55 Чемпионат Италии. Рома - Эмполи (Матч Футбол 1)

22:40 Чемпионат Италии. Сассуоло - Аталанта (Матч ТВ, Матч Футбол 1)



5 февраля 2022, воскресенье



14:25 Чемпионат Италии. "Специя" - "Наполи" (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

15:25 2-я Бундеслига. "Ганза" - "Гамбург" (Матч Футбол 3)

16:55 Чемпионат Италии. "Торино" - "Удинезе (Матч Футбол 1)

17:25 Чемпионат Германии. "Штутгарт" - "Вердер" (Матч ТВ, Матч Футбол 3)

19:25 Чемпионат Германии. "Вольфсбург" - "Бавария" (Матч ТВ, Матч Футбол 3)

19:55 Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Болонья" (Матч Футбол 1)

22:40 Чемпионат Италии. "Интер" - "Милан" (Матч ТВ, Матч Футбол 1)



Время начала трансляций - московское.