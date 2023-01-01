Футбол сегодня на ТВ в прямом эфире

Трансляции в прямом эфире по ТВ с матчей чемпионатов России, Германии, и Италии ведут каналы холдинга ВГТРК.
Прямые трансляции матчей по футболу сегодня на каналах ТВ
4 февраля 2022, суббота
14:55 2-я Бундеслига. Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль (Матч Футбол 3)
16:55 Чемпионат Италии. Кремонезе - Лечче (Матч Футбол 1)
17:25 Чемпионат Германии. Боруссия (Дортмунд) - Фрайбург (Матч Футбол 3)
17:25 Клубный Чемпионат Мира. 1/4 финала. Видад (Марокко) - Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) (Матч Футбол 2)
19:55 Клубный Чемпионат Мира. 1/4 финала. Сиэтл Саундерс (США) - Аль-Ахли (Египет) (Матч Футбол 2)
19:55 Чемпионат Италии. Рома - Эмполи (Матч Футбол 1)
22:40 Чемпионат Италии. Сассуоло - Аталанта (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
5 февраля 2022, воскресенье
14:25 Чемпионат Италии. "Специя" - "Наполи" (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
15:25 2-я Бундеслига. "Ганза" - "Гамбург" (Матч Футбол 3)
16:55 Чемпионат Италии. "Торино" - "Удинезе (Матч Футбол 1)
17:25 Чемпионат Германии. "Штутгарт" - "Вердер" (Матч ТВ, Матч Футбол 3)
19:25 Чемпионат Германии. "Вольфсбург" - "Бавария" (Матч ТВ, Матч Футбол 3)
19:55 Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Болонья" (Матч Футбол 1)
22:40 Чемпионат Италии. "Интер" - "Милан" (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
6 февраля 2022, понедельник
16:50 Зимний кубок РПЛ. Сочи - Ростов (Матч ТВ, Матч Премьер)
19:50 Зимний кубок РПЛ. Краснодар - Спартак (Матч ТВ, Матч Премьер)
20:25 Чемпионат Италии. Верона - Лацио (Матч Футбол 1)
22:40 Чемпионат Италии. Монца - Сампдория (Матч Футбол 1)
Время начала трансляций - московское.