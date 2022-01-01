Какой праздник 6 сентября 2022 года. Какой православный праздник в России

В России и мире 6 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 6 сентября



- День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ

День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму.



Какой церковный православный праздник отмечают 6 сентября



- Евтихий Тихий

День памяти священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова. В народе праздник называют «тихим», потому что безветренная погода помогает сохранить семена льна. С этого дня в деревнях и селах начинаются «посиделки». Женщины собираются в доме у одинокой подруги, вдовы и за рукоделием общаются, напевают песни, рассказывают истории.



- Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца

Воспоминание о событии по второму перенесению святых мощей Московского митрополита-чудотворца Петра. Это произошло в 1479 году, после освящения вновь возведенного Успенского собора.