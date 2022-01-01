Самые смешные анекдоты до слез от 6 сентября 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 6 сентября 2022 года.
Разговаривают родители учеников:
- Мой Боренька на «ты» с математикой, химией и физикой, поэтому у него всегда отличные оценки по этим предметам.
- У моего Вовочки тоже отличные оценки по этим предметам, потому, что он на «ты» с математичкой, химичкой, физичкой и директором школы.
Собеседование при приеме на работу:
Сотрудница HR-отдела: вы планируете в ближайшие пять лет уйти в декретный отпуск?
Я: а вы?
Сотрудница: я считаю, это неуместный вопрос!
Я: полностью с вами согласна!
- Дорогая, ты ни с кем не ходила до меня?
- Конечно нет, дорогой. Все имели машины...