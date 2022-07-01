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Лиз Трасс - биография, возраст, фото в молодости, сколько лет


Лиз Трасс

Лиз Трасс - британский политик, член Консервативной партии Великобритании.

Возраст Трасс, где родилась, когда стала премьер-министром

Возраст Трасс, сколько лет Трасс сейчас - 47 лет.

Где и когда родилась Трасс - 26 июля 1975 года в Оксфорде (Великобритания).

Семья - с 2000 года замужем за финансовым директором Хью О’Лири, у них две дочери.

Родители - медсестра и педагог Присцилла Мэри Трасс и профессор математики Джон Кеннет.

Образование - изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.

Когда стала премьер-министром - 5 сентября 2022 года.

Когда покинула пост премьер-мнистра - 20 октября 2022 года.

Кем работала до этого - 15 сентября 2021 года была назначена министром иностранных дел Великобритании.









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    Лиз Трасс - биография, возраст, фото в молодости, сколько лет
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