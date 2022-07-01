Лиз Трасс - биография, возраст, фото в молодости, сколько лет





Лиз Трасс - британский политик, член Консервативной партии Великобритании.



Возраст Трасс, где родилась, когда стала премьер-министром



Возраст Трасс, сколько лет Трасс сейчас - 47 лет.



Где и когда родилась Трасс - 26 июля 1975 года в Оксфорде (Великобритания).



Семья - с 2000 года замужем за финансовым директором Хью О’Лири, у них две дочери.



Родители - медсестра и педагог Присцилла Мэри Трасс и профессор математики Джон Кеннет.



Образование - изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.



Когда стала премьер-министром - 5 сентября 2022 года.



Когда покинула пост премьер-мнистра - 20 октября 2022 года.



Кем работала до этого - 15 сентября 2021 года была назначена министром иностранных дел Великобритании.