На странице представлены памятные даты, интересные факты и события, оказавшие влияние на ход истории.
Знаменательные события 7 сентября
- В 1812 году состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года.
- В 1813 году в американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм».
- В 1923 году создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол.
- В 1928 году с СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени.
- В 1945 году В Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции.