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Знаменательные события 7 сентября



- В 1812 году состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года.



- В 1813 году в американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм».



- В 1923 году создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол.



- В 1928 году с СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени.



- В 1945 году В Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции.