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Знаменательные события в истории, памятные даты - 7 сентября


На странице представлены памятные даты, интересные факты и события, оказавшие влияние на ход истории.

Знаменательные события 7 сентября

- В 1812 году состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года.

- В 1813 году в американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм».

- В 1923 году создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол.

- В 1928 году с СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени.

- В 1945 году В Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции.









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    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 21 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 6 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 9-й тур чемпионата России по футболу

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    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

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    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.

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    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.









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