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Знаменательные события 6 сентября



- В 1826 году в Санкт-Петербурге на Фонтанке состоялось открытие Египетского моста.



- В 1991 году Ленинграду возвращено историческое наименование — Санкт-Петербург.



- В 1936 году учреждено почетное звание «Народный артист СССР».



- В 1689 году заключен Нерчинский договор – первый договор между Россией и Китаем.



- В 1872 году состоялась встреча трех императоров: Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II.