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7 сентября - Тит Листопадник. Какой церковный и народный праздник в России


В России 7 сентября 2022 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой церковный и народный праздник отмечают 7 сентября

- Тит Листопадник
День памяти Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. Народное название «Листопадник» получено из-за того, что с этого времени как раз начинается сильный листопад. «Грибником» праздник именован потому, что в лесу созрели грибы. В этот день женщины и дети встают на заре, чтобы собрать как можно больше грибов. В этот период заканчивается сбор груш.









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