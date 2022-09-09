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Овен - самый точный гороскоп на 9 сентября 2022 года


Гороскоп на 9 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Точный гороскоп на сегодня 09.09.2022

Овен

Сегодня Овны рискуют столкнуться с путаницей – например, выбрать ложный маршрут. В дороге возрастает вероятность обмана, небольших технических осложнений и трудностей с навигацией. Поездка или прогулка может не дать результата. Вероятны недоразумения при попытке получить помощь или оказать услугу. Может появиться искушение включиться в интригу, что-то утаить или использовать нечестный прием (Rambler/гороскопы).









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