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8 сентября 2022 - какой праздник в России. Какой церковный праздник


В России и мире 8 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 8 сентября

- День финансиста
Учрежден Указом Президента РФ в 2011 году и приурочен к учреждению Министерства финансов Российской империи Александром I 8 сентября 1802 года.

- Международный день солидарности журналистов
Учрежден Международной организацией журналистов в 1958 году и приурочен ко дню казни чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика 8 сентября 1943 года.

- Международный день грамотности
Учрежден ЮНЕСКО в 1966 году и приурочен ко дню открытия Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности в Тегеране 8 сентября 1965 года.

Какой церковный православный праздник отмечают 8 сентября

- Наталья Овсяница
День памяти священномученика Адриана и его жены Наталии. Народное название «Овсяница» праздник получил за то, что в это время начинается сбор овса. Первый сноп обязательно ставился в доме под образами. По традиции в этот день на стол ставят блины и овсяной кисель – угощение для святых Адриана и Наталии. Также начинается пора сбора ягод рябины и калины.









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