Какой праздник 8 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 8 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 8 сентября



- День финансиста

Учрежден Указом Президента РФ в 2011 году и приурочен к учреждению Министерства финансов Российской империи Александром I 8 сентября 1802 года.



- Международный день солидарности журналистов

Учрежден Международной организацией журналистов в 1958 году и приурочен ко дню казни чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика 8 сентября 1943 года.



- Международный день грамотности

Учрежден ЮНЕСКО в 1966 году и приурочен ко дню открытия Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности в Тегеране 8 сентября 1965 года.



Какой церковный православный праздник отмечают 8 сентября



- Наталья Овсяница

День памяти священномученика Адриана и его жены Наталии. Народное название «Овсяница» праздник получил за то, что в это время начинается сбор овса. Первый сноп обязательно ставился в доме под образами. По традиции в этот день на стол ставят блины и овсяной кисель – угощение для святых Адриана и Наталии. Также начинается пора сбора ягод рябины и калины.