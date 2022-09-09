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9 сентября 2022 - какой праздник в России. Какой церковный праздник


В России и мире 9 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 9 сентября

- Всемирный день красоты
Учрежден Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году.

- День тестировщика
В этот день в 1947 году причиной неисправности одной из вычислительных машин, которые тестировали в Гарвардском университете, стал мотылек, случайно застрявший между пластинами оборудования. В регистрационном журнале исследователи сделали запись об устранении насекомого, и сбой в работе после того случая все чаще стали называть «багом».

- День дизайнера-графика
Праздник приурочен к 50-летнему юбилею дизайнера Владимира Чайки 9 сентября 2005 года.

Какой церковный православный праздник отмечают 9 сентября

- Два Пимена
День памяти преподобного Пимена Великого и преподобного Пимена Палестинского. В народе часто этот праздник называют «рябинник». Люди посвящают этот день сбору рябины и калины. Женщины развешивают гроздья рябины под крышей дома.









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