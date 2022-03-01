Какой праздник 9 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 9 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 9 сентября



- Всемирный день красоты

Учрежден Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году.



- День тестировщика

В этот день в 1947 году причиной неисправности одной из вычислительных машин, которые тестировали в Гарвардском университете, стал мотылек, случайно застрявший между пластинами оборудования. В регистрационном журнале исследователи сделали запись об устранении насекомого, и сбой в работе после того случая все чаще стали называть «багом».



- День дизайнера-графика

Праздник приурочен к 50-летнему юбилею дизайнера Владимира Чайки 9 сентября 2005 года.



Какой церковный православный праздник отмечают 9 сентября



- Два Пимена

День памяти преподобного Пимена Великого и преподобного Пимена Палестинского. В народе часто этот праздник называют «рябинник». Люди посвящают этот день сбору рябины и калины. Женщины развешивают гроздья рябины под крышей дома.