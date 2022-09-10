10 сентября 2022 - праздники в России. Какой церковный праздник

В России и мире 10 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 10 сентября



- Всемирный день предотвращения самоубийств

Учрежден Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств и Всемирной организацией здравоохранения под патронажем ООН в 2003 году.



- Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.



Какой церковный православный праздник отмечают 10 сентября



- Анна и Савва Скирдники

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского и праведной Анны пророчицы. В этот день заканчивается уборка хлеба. Устраиваются праздники и ярмарки в честь собранного урожая. Этот день считается особо неблагоприятным днем для знакомства родителей с избранником дочери, а сватовство даже запрещено.