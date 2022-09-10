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10 сентября 2022 - праздники в России. Какой церковный праздник


В России и мире 10 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 10 сентября

- Всемирный день предотвращения самоубийств
Учрежден Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств и Всемирной организацией здравоохранения под патронажем ООН в 2003 году.

- Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Какой церковный православный праздник отмечают 10 сентября

- Анна и Савва Скирдники
День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского и праведной Анны пророчицы. В этот день заканчивается уборка хлеба. Устраиваются праздники и ярмарки в честь собранного урожая. Этот день считается особо неблагоприятным днем для знакомства родителей с избранником дочери, а сватовство даже запрещено.









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    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 10 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 9-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

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    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 6-й тур чемпионата Италии по футболу

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    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









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