Какой праздник 10 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 10 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 10 сентября
- Всемирный день предотвращения самоубийств
Учрежден Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств и Всемирной организацией здравоохранения под патронажем ООН в 2003 году.
- Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Какой церковный православный праздник отмечают 10 сентября
- Анна и Савва Скирдники
День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского и праведной Анны пророчицы. В этот день заканчивается уборка хлеба. Устраиваются праздники и ярмарки в честь собранного урожая. Этот день считается особо неблагоприятным днем для знакомства родителей с избранником дочери, а сватовство даже запрещено.