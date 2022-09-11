11 сентября 2022 - какой праздник в России. Какой церковный праздник

В России и мире 11 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 11 сентября



- День танкиста

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и отмечается во второе воскресенье сентября.



- День специалиста органов воспитательной работы

Учрежден приказом Минобороны РФ в 2007 году и приурочен к утверждению Екатериной II Устава Сухопутного шляхетского кадетского корпуса 11 сентября 1766 года.



- Всероссийский День Трезвости

Приурочен к церковному празднику – Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день принято соблюдать строгий пост.



Какой церковный православный праздник отмечают 11 сентября



- Усекновение главы Иоанна Предтечи (Головосек)

Посвящен памяти о мученической смерти крестителя Иисуса Христа. В этот день установлен строгий однодневный пост. Запрещается есть мясо, рыбу, молочные продукты. Также не разрешается употреблять в пищу любой красный продукт (гранат, арбуз) или напоминающий по форме голову (лимон, апельсин, яблоко, капустный кочан). Нельзя брать в руки любой предмет, который напоминает по форме меч. Веселиться, танцевать и петь в этот праздник – большой грех. Нельзя копать картошку, срывать яблоки и срезать мак.