12 сентября 2022 - какой праздник в России. Какой церковный праздник

В России и мире 12 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 12 сентября



- День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций

Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году и приурочен к принятию 12 сентября 1978 года Буэнос-Айресского плана действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.



- День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите

12 сентября 2008 года считается датой образования подразделений системы МВД России по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.



Какой церковный православный праздник отмечают 12 сентября



- Александр Сытник

День перенесения святых останков князя Александра Невского (в схиме Алексия). Народное название «Сытник» праздник получил из-за традиции накрывать сытный стол. На столе обязательно должны быть ячменная каша на молоке и свежеиспеченный хлеб из нового сбора.