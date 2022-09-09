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Формула-1 - расписание трансляций Гран-при Италии, 9-11 сентября 2022


С 9 по 11 сентября 2022 года в Монце пройдет 16-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Италии.

Расписание трансляций Гран-при Италии

9 сентября 2022, пятница

15:00 Свободная практика 1
18:00 Свободная практика 2

10 сентября 2022, суббота

14:00 Свободная практика 3
17:00 Квалификация

11 сентября 2022, воскресенье

16:00 Гонка - 53 круга по 5,8 км

Где смотреть в прямом эфире 16-й этап гонок «Формулы-1»

Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.









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