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Какой сегодня праздник - 13 сентября 2022 в России. Какой православный праздник по церковному календарю


В России и мире 13 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 13 сентября

- День парикмахера
13 сентября профессиональный праздник отмечают парикмахеры, стилисты, универсалы и модельеры.

- День программиста
Учрежден Указом Президента РФ в 2009 году. Отмечается в 256-й день года. 256 - это двойка в восьмой степени, где 8 - число битов в одном байте, а цифра 2 связана с двоичной системой счисления.

Какой церковный православный праздник отмечают 13 сентября

- Куприянов день
День памяти священномученика Киприана, епископа Карфагенского. По поверью, на Куприянов день журавли слетаются на болота и решают, когда и как совершать перелет на юг. За это событие праздник прозвали «Журавлиное вече». В этот день ходят на болота за клюквой, получившей в народе название «журавлина». С этого числа собирают урожай корнеплодов: морковь, свеклу, репу, картофель.









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