14 сентября 2022 - какой праздник в России. Какой церковный праздник

В России и мире 14 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 14 сентября



- Новолетие, Славянский Новый год

Праздник приходится на 14 сентября (1 сентября по старому стилю). На Руси этот день был большим праздником с множеством традиций и поверий. В связи с наступлением осени и нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки, то есть работа в избах при огне.



Какой церковный православный праздник отмечают 14 сентября



- Симеон-летопроводец

День памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской. В народе праздник назван «Летопроводец» потому, что с этого времени начинается бабье лето, которое отмечается народными гуляниями. День считается удачным для новоселья. С этого дня наступают свадебные недели и смотрины. На Симеона-летопроводца хоронят мух и тараканов, которые олицетворяют бедность и домашние неурядицы.



- Церковное новолетие — начало индикта

Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник.