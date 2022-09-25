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Телец - самый точный гороскоп на 25 сентября 2022 года


Гороскоп на 25 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.

Точный гороскоп на сегодня 25.09.2022

Телец

Для Тельцов этот день может начаться спокойно и приятно, но звезды не советуют им полностью расслабляться: самое важное событие ожидается ближе к ночи, и проигнорировать его вряд ли получится. Это особенно вероятно, если на повестке дня темы здоровья, красоты, моды или стиля, мелкого прикладного творчества или романтических личных отношений, если вам требуется помощник, дизайнер, врач или юрист (Rambler/гороскопы).









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