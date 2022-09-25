Близнецы - самый точный гороскоп на 25 сентября 2022 года

Гороскоп на 25 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 25.09.2022



Близнецы



Утром у Близнецов будет возможность «сбавить обороты» и обсудить со своим окружением насущные дела в более мягком тоне, но даже минимальная дипломатичность может даваться им с трудом. К счастью, вечером ситуация изменится. Многим Близнецам в это время добавит оптимизма новый обнадеживающий поворот в их работах или отношениях. Родителей порадуют удачи в делах, связанных с интересами их детей (Rambler/гороскопы).