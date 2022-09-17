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Лев - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года


Гороскоп на 17 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 17.09.2022

Лев

Львам не стоит откладывать продолжение вчерашних занятий, но не стоит и ослаблять в них бдительность. Вплоть до ночи сохранится вероятность тех или иных просчетов, способных отразиться на материальном положении или доставить другие практические неудобства. Звезды советуют не выбрасывать чеки или сохранять цифровые следы финансовых операций: возможно, в обозримое время к ним придется вернуться (Rambler/гороскопы).









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