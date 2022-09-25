Весы - самый точный гороскоп на 25 сентября 2022 года

Гороскоп на 25 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 25.09.2022



Весы



В эти сутки Весам стоит аккуратно расходовать энергию, так как главные события случатся в конце дня. Пока не настал вечер, хорошо заниматься здоровьем, обсуждением мелочей и мелкими текущими делами. Вечер заставит вас выйти на арену событий в определенной роли. Возможно вступление в моральную конкуренцию или в важное для себя и других партнерство. Угождая чужим ожиданиям, важно оставаться собой (Rambler/гороскопы).