Скорпион - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года

Гороскоп на 17 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 17.09.2022



Скорпион



В этот день звезды не советуют Скорпионам расслабляться, забывать об основах техники безопасности, пренебрегать базовой подстраховкой, обрывать полезные связи, ссориться с техподдержкой и нужными сервисами. Вплоть до ночи есть риск кризисов и нештатных моментов, особенно в дороге и сложных работах. Если «форс-мажор» начался вчера, сегодня желательно успеть хотя бы временно выправить ситуацию (Rambler/гороскопы).