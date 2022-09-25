Козерог - самый точный гороскоп на 25 сентября 2022 года

Гороскоп на 25 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 25.09.2022



Козерог



Сегодня вечером Козероги могут перейти значимый для себя рубеж, который поможет им поладить с важным лицом или повысить свой статус. Однако для того, чтобы удержаться на достигнутых позициях, им стоит сразу позаботиться об их прочности – например, найти нужный баланс между разными проектами или авторитетными мнениями. Все важные мелочи желательно обдумать и обсудить еще до наступления вечера (Rambler/гороскопы).