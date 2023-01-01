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Королева Елизавета II английская - сколько лет, семья, фото в молодости, биография, возраст, дети



Королева Великобритании Елизавета II, фото в молодости

Елизавета II - королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии. Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, Глава Содружества Наций.

Умерла 8 сентября 2022 года.

Возраст Елизаветы 2, где родилась, сколько лет, когда стала королевой

Возраст Елизаветы II, сколько лет Елизавете 2 - 96 лет.

Где и когда родилась Елизавета 2 - 21 апреля 1926 года в Мейфэре (Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания)

Семья - с 1947 по 2021 гг. была замужем за Филиппом, герцогом Эдинбургским.

Дети - Чарльз, принц Уэльский, Анна, принцесса Великобритании, Эндрю, герцог Йоркский и Эдуард, граф Уэссекский.

Родители - король Великобритании Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон, герцогини Йоркская.

Когда стала королевой - с 6 февраля 1952 года.









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