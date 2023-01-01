Королева Елизавета II английская - сколько лет, семья, фото в молодости, биография, возраст, дети





Елизавета II - королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии. Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, Глава Содружества Наций.



Умерла 8 сентября 2022 года.



Возраст Елизаветы 2, где родилась, сколько лет, когда стала королевой



Возраст Елизаветы II, сколько лет Елизавете 2 - 96 лет.



Где и когда родилась Елизавета 2 - 21 апреля 1926 года в Мейфэре (Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания)



Семья - с 1947 по 2021 гг. была замужем за Филиппом, герцогом Эдинбургским.



Дети - Чарльз, принц Уэльский, Анна, принцесса Великобритании, Эндрю, герцог Йоркский и Эдуард, граф Уэссекский.



Родители - король Великобритании Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон, герцогини Йоркская.



Когда стала королевой - с 6 февраля 1952 года.