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Королева Елизавета II - сколько лет, фото в молодости, биография, возраст


Королева Великобритании Елизавета II, фото в молодости

Елизавета II - королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии. Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, Глава Содружества Наций.

Возраст Елизаветы 2, где родилась, сколько лет, когда стала королевой

Возраст Елизаветы II, сколько лет Елизавете сейчас - 96 лет.

Где и когда родилась Елизавета 2 - 21 апреля 1926 года в Мейфэре (Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания)

Семья - с 1947 по 2021 гг. была замужем за Филиппом, герцогом Эдинбургским.

Дети - Чарльз, принц Уэльский, Анна, принцесса Великобритании, Эндрю, герцог Йоркский и Эдуард, граф Уэссекский.

Родители - король Великобритании Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон, герцогини Йоркская.

Когда стала королевой - с 6 февраля 1952 года.









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