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Принц Чарльз, король Великобритании Карл III - сколько лет, биография, возраст, фото в молодости


Ппринц Уэльский Чарльз - новый король Великобритании Карл III

Карл III (Charles III) - старший сын королевы Елизаветы II принц Уэльский Чарльз (Charles), с 8 сентября 2022 года - король Великобритании.


Сколько лет принцу Чарльзу, где и когда родился

Возраст принца Чарльза, сколько лет Чарльзу сейчас - 73 года.

Где и когда родился принц Чарльз - 14 ноября 1948 года в Букингемском дворце (Лондон, Англия, Великобритания).

Семья - с 1981 по 1997 гг. был женат на Диане Спенсер, с 2005 года женат на Камилле Паркер Боулз.

Дети - Уильям и Гарри от первого брака.

Родители - Елизавета II и Филипп, герцог Эдинбургский.









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