Принц Чарльз, король Великобритании Карл III - сколько лет, фото в молодости, биография, возраст







Карл III (Charles III) - старший сын королевы Елизаветы II принц Уэльский Чарльз (Charles), с 8 сентября 2022 года - король Великобритании.



Сколько лет принцу Чарльзу, где и когда родился



Возраст принца Чарльза, сколько лет Чарльзу сейчас - 73 года.



Где и когда родился принц Чарльз - 14 ноября 1948 года в Букингемском дворце (Лондон, Англия, Великобритания).



Семья - с 1981 по 1997 гг. был женат на Диане Спенсер, с 2005 года женат на Камилле Паркер Боулз.



Дети - Уильям и Гарри от первого брака.



Родители - Елизавета II и Филипп, герцог Эдинбургский.