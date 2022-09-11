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Овен - самый точный гороскоп на 11 сентября 2022 года


Гороскоп на 11 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Точный гороскоп на сегодня 11.09.2022

Овен

Сегодня Овны вновь готовы продвигать свои идеи, отстаивать свои интересы или великодушно делиться знаниями. Многие Овны азартны и не прочь сами спровоцировать полемику. Фортуна улыбается им, но порой их мысли «сыроваты» и недоработаны. Они могут оказаться хорошими тренерами и репетиторами. В этот день у них нет недостатка в обратной связи. В диалогах вероятен возврат к прошлым темам и маршрутам (Rambler/гороскопы).









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