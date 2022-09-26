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Близнецы - самый точный гороскоп на 26 сентября 2022 года


Гороскоп на 26 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Точный гороскоп на сегодня 26.09.2022

Близнецы

Близнецам не стоит пропускать эти сутки, если они хотят отвлечься от скучных дел – например, бытовых, - и заняться более перспективной творческой деятельностью. Сегодня хорошо возвращаться к прежним программам и давать им новый ход с расчетом на будущий успех. День помогает действовать по надежной системе, гарантирующей минимум ошибок. Подходящий момент для редактирования планов, схем и чертежей (Rambler/гороскопы).









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