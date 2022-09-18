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Рак - самый точный гороскоп на 18 сентября 2022 года


Гороскоп на 18 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.

Точный гороскоп на сегодня 18.09.2022

Рак

Раков этот день может сделать общительнее. Им будет трудно удержаться от выражения своего эмоционально окрашенного мнения в семейной или деловой дискуссии, в зале суда или в обществе авторитетов. Возможны гипер-чувствительность и необъективность в обсуждении важных тем, связанных с домом и карьерой. Многие Раки будут весьма многословны в отстаивании своих убеждений, интересов и потребностей (Rambler/гороскопы).









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