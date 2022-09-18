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Скорпион - самый точный гороскоп на 18 сентября 2022 года


Гороскоп на 18 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Точный гороскоп на сегодня 18.09.2022

Скорпион

Скорпионам этот день может принести вести из чужих краев или международных инстанций. Не исключены сообщения от дальних родственников, зарубежных партнеров и заказчиков, бывших учеников и попутчиков, подчиненных на аутсорсе, извещения из суда, банка, туристической фирмы или иностранного представительства. Велика вероятность отсрочки, если речь идет о командировке или другом дальнем путешествии (Rambler/гороскопы).









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