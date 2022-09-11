Козерог - самый точный гороскоп на 11 сентября 2022 года

Гороскоп на 11 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 11.09.2022



Козерог



Козерогам этот день обещает значимое событие дома, в семье, на родине, в кругу земляков или духовных собратьев. Он склоняет к гостеприимству и усилению авторитета, может подтолкнуть к перееданию или эмоциональной экзальтации. Возможно совещание или важное известие. Могут быть затронуты вопросы партнерства, брака, права или карьеры. Не стоит спешить с оформлением документов, подписанием контракта (Rambler/гороскопы).