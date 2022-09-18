Козерог - самый точный гороскоп на 18 сентября 2022 года

Гороскоп на 18 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 18.09.2022



Козерог



Сегодня Козерогам не помешает вспомнить об искусстве эмоционально окрашенного доверительного диалога, так как многие контакты будут протекать для них именно в таком формате. Если они хотят доверия к себе и взаимопонимания, им придется проявить чуткость и сделать скидку на чувства своих собеседников даже в официальном диалоге. Это важно вдвойне в разговоре с членами семьи и соотечественниками (Rambler/гороскопы).