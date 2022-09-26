Козерог - самый точный гороскоп на 26 сентября 2022 года

Гороскоп на 26 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 26.09.2022



Козерог



Сегодня Козерогам лучше заниматься стратегической частью своих планов. Этот день помогает им укрепить их личные карьерные, партнерские и правовые позиции, но требует организованности, работоспособности и знания законов. Козерогам-руководителям и фрилансерам важны такие качества, как целеустремленность и самодисциплина. Если вы не босс, вам пригодится умение подчиняться и выполнять приказания (Rambler/гороскопы).