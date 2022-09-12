Телец - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года

Гороскоп на 12 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 12.09.2022



Телец



Сегодня звезды не рекомендуют Тельцам включаться в новые дела, а также увлекаться и бесконтрольно повышать нагрузки. В обязательных работах желательно не отклоняться от плана, сверяться с заданными правилами или нормативами. Порядок и умеренность в этот день окажутся наилучшей защитой от неприятностей, уберегут от неудач в делах, коварных «ударов в спину» и обострения хронических недомоганий (Rambler/гороскопы).