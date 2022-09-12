Близнецы - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года

Гороскоп на 12 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 12.09.2022



Близнецы



В этот день внимание Близнецов могут удерживать разные варианты личного или коллективного будущего. Не исключен интерес к параллельным отношениям, к нескольким группам или проектам. Звезды напоминают, что судьба дает время для сравнения и советуют не спешить с окончательным выбором. Наиболее продуктивным временем окажется утро. В конце дня не будет лишней осторожность в компаниях и людных местах (Rambler/гороскопы).